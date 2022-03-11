王品集團去年推出燒肉旗艦品牌「Oh my!原燒」，以年輕潮流風格，詮釋大口吃肉的火熱氛圍，主打50cm鑽切牛、28天熟成安格斯牛、日本A5和牛等套餐，開幕後消費者反應熱熱，為此王品集團今（11）日宣布全台17家「原燒」將在6月底前全數轉型為「Oh my!原燒」，同時慶祝台中公益店改裝開幕，即日起至3/22日止，只要著紅色服飾用餐就享「2人套餐8折、3人套餐7折」優惠。 相較於「原燒」以家庭客居多，「Oh my!原燒」以日式潮流裝潢，搭配紅白霓虹燈、大面旗幟、標語燈箱點綴，打造暢快烤肉的祭典氛圍，盼能藉此擴大客層、吸引更多年輕消費者。羅斯福首店開幕後，成功帶動客群年輕化，25-39歲顧客成長近一成，業績更較鄰近原燒門店高出17％，而換裝後的高雄中山店營收較去年同期成長78％。面積最大的台中公益店也完成改裝，獨棟、挑高4.5公尺的用餐空間，共116坪、124席座位，20x9公尺的巨型戶外牆以浮誇霓虹燈箱裝飾，成為公益路上最吸睛的亮點。

隨著公益店改裝開幕，「oh my!原燒」完成北、中、南各有一家旗艦店的部署，其餘14家原燒也會陸續在6月底前完成改裝轉型。「Oh my!原燒」共有5款雙人/三人套餐，長達50cm的「華麗巨星鑽切牛套餐」，主廚遠赴日本學習「鑽石切割法」，手切斷面增加燒烤面積，創造焦香四溢、酥中帶嫩的口感；「成熟大人熟成牛套餐」主打濕式熟成28天安格斯黑牛，富含細緻油花、柔潤腴香，經過濕式熟成後風味更佳；追求頂級肉品首選「霸氣社長A5和牛套餐」，日本A5和牛油花豐富、脂香噴發，是老饕必吃美味。搭配獨家「漬物六小福」，有燒肉必備的蔥鹽、微酸爽脆的大根、香辣解膩的韓式泡菜等，用百變吃法打造「吃不膩的日式燒肉」。

為慶祝「Oh my!原燒」新店改裝開幕，3/22日前著紅色服飾到台中公益店用餐，就享「2人套餐8折、3人套餐7折」優惠，此外還可參與贈菜活動，3/31日前加入「Oh my!原燒」官方LINE帳號，每桌贈「蔥鹽雞腿排」一份；於GOOGLE評論上留言，每帳號再贈干貝一顆，三重優惠可併用。