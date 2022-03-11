看中台中麗寶休息站每年吸引近1000萬人次旅遊逛街和消費，「奎禮納萊宮CRAZY PRESENT」插旗麗寶樂園渡區商休息站廣場，今（11）日下午熱鬧開幕！

台中好禮協會理事長鄭人豪表示，麗寶旗鑑店是以提供台中優質伴手禮為主要訴求的形象概念店，包括台中市歷屆得獎十大伴手禮，以精品的概念為展售模式，方便來自全台的遊客一站購足所有的伴手禮。「奎禮納萊宮CRAZY PRESENT」之名，發想起源於義大利王宮「奎里納萊宮」。1861年義大利的「奎里納萊宮」，這座宮殿曾是國王翁貝爾托所居住的皇宮，這裡是象徵著權力與神秘的指標，殿堂內承襲19世紀時的奢華設計，現在是義大利的總統府，用於總統日常辦公和住所。

台中麗寶旗艦店匯集中部知名品牌，如「鯊魚挑嘴」創意野生烏魚子一口吃、芥末烏魚子米餅烏魚子系列；國宴點心「阿聰師」芋頭酥；榮獲三屆的台中十大伴手首獎的「豬寶妹」等等，提供遊客一次購足的伴手禮選購體驗。

台中麗寶旗艦店，店舖設計洋溢現代風格，融合溫暖歐洲氛圍，充分展現品牌系列現代與古典的細緻，品味和質感。在考慮顧客感受的基礎上，以環型的動線設計的購物環境，店內陳設線線條簡單伶落，純淨明快，伴手禮品項新穎別緻，充份體現了每一個品牌特有的時尚元素及品牌精神。

此外，明亮且精心設計的店鋪空間，可以讓顧客感覺到自由舒適，在店內隨意走動也不感壓力，單一貨架展示獨立品牌的系列商品，讓顧客在選擇辯識度上，一目瞭然，低調且匠心獨具的展示空間，完整的消費體感，是整家店鋪的精神。