台南市政府消防局第一救災救護大隊長石家源表示，這次訓練除加強個人體能，也熟悉轄內山林步道路徑及路途狀況。（台南市消防局提供／張毓翎台南傳真）

近來國內疫情趨緩，入山遊憩民眾人數增加，體力不支無法自行下山或山中迷途失蹤等山域相關事故頻傳，台南市政府消防局第一救災救護大隊9日到「台南最高峰」關子嶺大凍山辦理加強山域救援能力和救災器材操作訓練。

南市消防第一大隊9日帶著參訓隊員，前往台南市標高1241公尺的最高峰，也是台灣小百岳之一的關子嶺大凍山訓練；消防第一大隊長石家源表示，這次訓練除加強個人體能，也熟悉轄內山林步道路徑及路途狀況，更有效運用科技救災增進山域搜救專業知識，提升救援效能。

參訓人員今天出發前，透過手機先下載登山APP，沿途由衛星快速定位自身位置，一併記錄山域搜救過程中的軌跡；結束後，由大隊幕僚負責GPS軌跡彙整工作，並蒐集各單位所拍攝之照片及影像檔案，建立溝通平台與所有人員分享相關搜索軌跡資訊。

市府消防局已全面汰換各消防分隊的繩索裝備器材，以因應近年來層出不窮的相關救援勤務，當天由繩索救援種子教官教導如何充分應用繩索裝備器材功能，讓分隊同仁能夠學以致用，克服各種救災現場地形障礙，減少救災風險及有效縮短救災時間。