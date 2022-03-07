參山處梨山遊客中心啟動貼心服務，備有熱薑茶讓遊客暖身。（參山處提供）

今天天氣驟降，參山國家風景區管理處梨山遊客中心啟動貼心服務，不僅備有熱薑茶、免費暖暖包等，就連服務人員的良好態度也獲遊客投書肯定。參山處長曹忠猷專程上山感謝解說員莊美雲，勉勵參山處6個遊客中心所有服務員都能處處為遊客著想。

交通部觀光局信箱日前收到北部民眾投書，陳述梨山遊客中心解說員莊美雲待客服務態度良好，解說30分鐘未顯不耐。

參山處長曹忠猷特地專程上山表揚表示，每個遊客可能「人生地不熟」，遊客中心要提供「一問解千愁」，服務人員代表觀光局第一線為國內外遊客服務，一定要熱誠貼心，處處為遊客著想。

「服務就是將心比心，遊客知道哪裡好玩才能盡興！」莊美雲指出，投書者應是二名退休女老師，她們於1月搭車上山，進入客服中心後詢問「這附近有甚麼好玩的、好吃的？」她隨即上前告知「附近的中正路上有好吃的，楓之谷1956秘密花園的五福鐘可以去敲一下，帶來好運氣」等語。二名女老師好奇心很重，提出很多問題，她都一一詳細解答，並補充解說，前後問了30分鐘。

莊美雲說，她在梨山遊客中心服務4年，把到梨山的遊客都當成朋友，因為從平地到梨山車程至少4個鐘頭，所以到山上來的遊客，當然要誠摯熱烈歡迎，而且「知無不說，說無不盡，要把這好山好水的好地方，報給大家知道。」

高山地區近日可能出現10度以下低溫，參山處梨山遊客中心啟動貼心服務，備有熱薑茶、免費暖暖包，連廁所水龍頭出來的都是溫熱水，溫馨、友善服務也頗受好評。