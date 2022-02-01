大甲鎮瀾宮今年二度取消搶頭香，由董事長顏清標（中）、副董事長鄭銘坤（左）及台中市議會副議長顏莉敏（右）開廟門迎接信眾入廟參拜。（陳世宗攝）

大年夜傳統大甲53庄信眾仍魚貫湧進到鎮瀾宮上香參拜。（陳世宗攝）

鎮瀾宮周遭蔣公路、鎮瀾街彩券行擠滿購買彩券及刮刮樂的民眾。（陳世宗攝）

受到疫情持續嚴峻影響，大甲鎮瀾宮今年二度取消除夕搶頭香及發放小紅包活動。31日晚上大年夜仍湧進傳統大甲53庄信眾到鎮瀾宮參拜！鎮瀾宮周遭蔣公路、鎮瀾街彩券行擠滿購買彩券及刮刮樂民眾；今年雖取消搶頭香，但鎮瀾宮仍秉持傳統誦經關廟門，子時再首次由董事長顏清標及副董事長鄭銘坤等開廟門迎接信眾入廟參拜。

鎮瀾宮執事人員說，今年因應防疫政策，二度取消傳統搶頭香及發送小紅包；廟方將於國曆2月3日（農曆初三）晚上11時抽四季籤。

大甲鎮瀾宮歲末誦經祈福儀式，從晚上9時開始，由鎮瀾宮誦經團遵循上百年來傳統古禮進行，並於晚上10時許即關閉廟門。晚上10時45分進行開春誦經祈福，並於深夜子時11時開廟門，開放信徒進廟參拜，並向「大甲媽」新春拜年納福。

大甲鎮瀾宮今年子時由董事長顏清標、副董事長鄭銘坤及台中市議會副議長顏莉敏開廟門迎接信眾入廟參拜；顏清標等並向廟口等候進入的民眾揮手致意，民眾隨即魚貫進入廟內拜拜。信眾扶老攜幼手持三柱清香魚貫進入廟內參拜，虔誠信眾祈求媽祖保佑新的一年虎年行大運。

顏清標表示，搶頭香是鎮瀾宮一項傳統，今年因應防疫政策取消搶頭香及發送小紅包外，全遵照中央疫情指揮中心的規定，雖然沒有搶頭香，但信眾仍是十分踴躍；相信媽祖很靈感，大事化小、小事化無。每年固定在元宵節要擲筊杯來決定今年9天8夜南下遶境進香日期，還是會遵循傳統舉行。其他都遵循中央疫情指揮中心的規定辦理。