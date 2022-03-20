宜蘭縣自學生陳廷、彰化縣二林高中謝采揚，花蓮縣花蓮高工謝晨安，3位中學生在第22屆「台新青少年志工菁英獎」中獲頒「親善大使獎」，從全國2千多位報名者脫穎而出。

台新青少年基金會董事長俞姵如表示，第22屆「台新青少年志工菁英獎」共有30位獲獎學生，這群青少年的服務事蹟不僅從事課外活動，更是為了社會永續發展而努力，展現青少年學子最佳的青春新態度。

本屆親善大使獎得主之一的自學生陳廷來自宜蘭，主辦單位表示，他展現了優異的團隊領導與決策能力，讓人印象深刻。由於陳廷相當關心城鄉教育，希望彌平城鄉教育資源的落差，利用青年影響力讓地方的人事物被看見，因此以故鄉宜蘭作為出發點，成立「蘭陽青年人文社會工作坊」。除了召集來自全台各地高中、大學生組成團隊，也與出版社合作籌辦地方特色刊物《留青》，發掘未曾被關注的在地文化與社區特色，更透過校園和店家合作舉辦「Yi起來讀冊」地方讀書會，讓更多人認識宜蘭在地的人文風情。

此外，俞姵如表示，本屆有7位學生獲頒「全國菁英獎」，每一位都以實際行動展現對社會的關懷力和行動力，發揮善的影響力創造美好社會。像是台北美國學校簡臻欣，為視障學生教授英語，幫助他們加強學術與社交場合的英語能力，道明中學張裴倢善用美術專長，為上百位高齡長者舉辦藝術創作展，每一位均顯現年輕學子也能發揮影響力，將多元的服務與全球關注的各項永續議題接軌。

台新青少年志工菁英獎贊助單位台新人壽董事長蔡康表示，得獎同學的服務與為社會的付出令他相當感佩，期許同學們持續發揮服務的力量，為社會做出更大的貢獻，為自己創造更美好的人生。蔡康指出，台新人壽在台灣深耕超過30年，加入台新金控大家庭後，台新人壽更是致力實踐企業社會責任，持續支持邁青少年志工獎勵，落實ESG推動。