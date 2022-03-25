《當代法律》編輯團隊以「緊扣當代最新社會動態，以平易近人風貌詮釋與呈現法律議題」等創刊理念，自今年出刊1月創刊第一期後，已經發行三期，4月將邁入第4期，今天舉辦創刊慶祝茶會，現場超過百位律師、商界及學者參與。

「雀始巢，櫻始開，雷乃發聲」，隨著節氣邁入春分之際，《當代法律》今年1月創刊發行，總計發行3期月刊，雜誌緊扣社會最新動態。創刊號即以去年興起的元宇宙為主題，探討元宇宙的法律觀、元宇宙熱潮帶來的法律啟事等議題。

面對全球氣候變遷威脅，目前已有超過130個國家宣佈2050年實現溫室氣體淨零排放目標，顯示各國積極推動綠能與減碳措施的決心。針對綠能議題，《當代法律》以「綠能都更、城市再生」作為第2期的主題，藉由都市更新條例近期修正以及集合式住宅設置充電樁以達到綠能減碳目標議題的探討，提出些許的建議。特別是在全國房屋屋齡超過30年達50％，都市更新與再生已是不得不面對的重要課題。

少子化成國安危機，第3期針對少子化法律議題做深入探討。內容指出，少子化絕對不是單一因素所造成的結果，《當代法律》總編輯廖義銘老師從養育政策分析導致夫妻生育意願低落的因素，此外，徐明義醫生也為文解釋人工生殖政策及技術能夠如何因應此一問題。最後，林佳和老師從薪資政策分析工資的相關法制對於少子化的根本影響，希望可以供作日後制定相關政策的參考。

今天慶祝茶會現場，除了主辦單位代表王晨桓社長、廖義銘總編輯、劉奕成首席顧問、蔡鐘慶副總編輯等，並邀請台灣綜合研究院董事長黃輝珍、台灣上市櫃公司協會榮譽理事長台達電子副總裁蔡榮騰、台灣上市櫃公司協會創辦人董事長施明豪、台灣法律人雜誌總編輯教授陳忠五蒞臨致詞。