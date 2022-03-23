民進黨桃園市黨部開放市議員參選人登記，女力也不落人後。（賴佑維攝）

民進黨桃園市黨部開放下屆市議員選舉登記，23日13名參選人登記，其中多名參選人組成聯盟，包含市議員彭俊豪、陳睿生、劉仁照、里長朱智菁以客青政線出發。市議員陳雅倫、參選人魏筠、黃瓊慧、王珮毓也以女力特色合影。

登記者有桃園區黃瓊慧、朱智菁、黃家齊，龜山區陳雅倫、蘆竹區郭麗華、大園區陳冠維、中壢區彭俊豪、劉邦德、魏筠、平鎮區劉仁照、楊梅區蕭立妍、新屋區陳睿生、觀音區郭蔡美英，領表者有平鎮區王珮毓。

市議員彭俊豪、陳睿生、劉仁照及參選人朱智菁共組客青政線。他們說，桃園超過90萬客家人，對於客家族群文化非常支持，成員包含中壢、桃園、平鎮、新屋，針對客家議題一起努力。也希望年輕新血進入政治，讓國家變得更好。

女力者包含參選人黃瓊慧、王珮毓、魏筠，黃瓊慧說，覺得自己可以做得更好，不管是教育、福利政策都是她的目標。王珮毓則說，自己當過國小老師，又任平鎮市民代表，後來加入市府團隊，希望為平鎮爭取更多建設。魏筠表示，自己有公共行政、法律經驗，將全力以赴挑戰，讓年輕的都市有更多的進步。

蕭立妍在雲林鄉親力挺下登記，她說，政治不分藍綠專業族群，感謝許多雲林的長輩為其加油，目標是文化教育議題。另黨內競爭激烈，她也說，相信競爭會帶來進步。

民進黨桃園市議員登記至25日截止，截至23日已有25人登記，其中10人為現任議員。