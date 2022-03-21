陳虹君女士重返職場，她感謝勞動部高屏澎東分署高屏澎東區銀髮人才資源中心的幫忙。（勞動部高澎屏東分署提供／林瑞益高雄傳真）

去年因為疫情關係，令56歲的陳虹君女士失業了一年多。在勞動部高屏澎東分署高屏澎東區銀髮人才資源中心給予及時的協助後，幫助她到進入國立大學實驗動物中心工作，由於她的工作效率、穩定性高，讓主管相當滿意。

陳虹君過去的工作經歷豐富，她曾在公益協會擔任教保員，也擔任過諮詢師，後來轉換跑道至五金企業行擔任業務助理。後來因為雙親的身體出了問題，所以才辭職，專心照顧雙親。

在其父母親走後，陳虹君想要重返職場，但卻一直找不到合適的正職工作，只能到飯店從事清潔服務的工作，但疫情後，飯店受到重創，她也幾乎等同失業。她困窘的生活持續了一年多，某天得知高屏澎東分署高屏澎東區銀髮人才資源中心可以幫助銀髮長者找工作，於是就到此中心敲門。

輔導員經過與陳虹君深聊後，幫她找了一間大學實驗動物中心的行政助理職缺。雖然陳虹君對此工作並沒有自信勝任，但輔導員積極安排她參加就業準備課程，並持續鼓勵陳，也讓陳獲得這份工作。

動物實驗中心劉主任表示，原先還擔心中高齡員工能否適應這裡的工作，沒想到虹君姊的表現非常好，與同事相處也很融洽，最重要的是她態度認真且細心，讓主管可以放心把工作交給她去獨立執行。

劉主任說：「我們很需要有這樣穩重特質的員工，日後希望能和銀髮中心繼續合作，引薦更多優秀的銀髮朋友來加入。」陳虹君也感謝銀髮中心的幫忙，讓她重返職場。

勞動部高澎屏東分署長程泰運表示，銀髮族豐富的工作經驗、積極的工作態度，能成為企業的得力幫手，此外，透過高屏澎東區銀髮人才資源中心開辦的相關課程，還能提升銀髮族的工作技能，成為各產業需求的人才。若有意聘用銀髮人才的企業，或想重返職場的銀髮族夥伴，請洽（07）2222778。