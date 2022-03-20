家裡想要清新空氣 竊賊竟抱走騎樓龜背芋 13:432022/03/20 中時 吳佩蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嫌犯偷走市價約2000元的龜背竽盆栽，初步調查嫌犯不是慣竊，已從被害人提供的監視器畫面，根據嫌犯的穿著、特徵追查中，陸續調閱附近監視器。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣羅東鎮公正路上18日晚間11時許，某家美髮店門口的盆栽遭一名竊嫌裝袋徒步搬走，美髮店負責人憤而PO臉書宜蘭知識＋，也向該直轄派出所報案，警方根據被害人提供監視器畫面，受理追查中。 據了解，嫌犯偷走市價約2000元的龜背芋盆栽，初步調查嫌犯不是慣竊，已從被害人提供的監視器畫面，根據嫌犯的穿著、特徵追查中，陸續調閱附近監視器。 2022誰來做老大》宜蘭縣 綠營3區超額 7、8年級生爭出線 宜蘭綠博夢幻島嶼 3月26日開放登島 #嫌犯 #宜蘭 #美髮店 #監視器畫面 #盆栽 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宜蘭再開設第10波快打站 全聯也能施打疫苗 15:132022/03/15 生活 南投嘉市花東 藍綠可望上演女人戰爭 04:102022/03/20 政治要聞 走私7200萬犀牛角落網 調查局首赴史瓦帝尼押解嫌犯回台服刑 23:282022/03/17 社會 宜蘭綠博夢幻島嶼 3月26日起來場生態之旅 04:102022/03/16 地方新聞 羅曼菲逝世16年 紀念舞展「水影舞集」3／24登場 16:112022/03/19 寶島 圖輯》 旺旗傳遞千里！宜蘭食品成立60年「超越再啟航」 23:092022/03/17 生活 宜蘭近海地震規模3.5 最大震度宜花3級 14:552022/03/16 生活 礁溪晶泉丰旅 打造茶園悠遊時光 04:102022/03/16 產業特刊 希爾頓礁溪插旗 掀土洋大戰 04:102022/03/17 產業特刊 宜蘭市長江聰淵爭設宜蘭縣幼教專班 迴響熱烈 17:442022/03/15 寶島 宜蘭綠營凝共識 推選江聰淵選縣長 19:372022/03/15 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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