宜蘭縣羅東鎮公正路上18日晚間11時許，某家美髮店門口的盆栽遭一名竊嫌裝袋徒步搬走，美髮店負責人憤而PO臉書宜蘭知識＋，也向該直轄派出所報案，警方根據被害人提供監視器畫面，受理追查中。

據了解，嫌犯偷走市價約2000元的龜背芋盆栽，初步調查嫌犯不是慣竊，已從被害人提供的監視器畫面，根據嫌犯的穿著、特徵追查中，陸續調閱附近監視器。