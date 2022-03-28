擎天廳的花崗石壁上有先總統 蔣中正的石刻題字。（李金生攝）

因新冠疫情已暫停開放近10個月的金門擎天廳，將自4／1起恢復有條件開放。（金門縣府觀光處提供）

因新冠疫情已暫停開放近10個月的金門擎天廳，將自4／1起恢復有條件開放，全程必需配合軍方和中央疫指中心防疫規定，仍採事先預約制，且每團申請人數以不超過45人為限。

縣府觀光處長丁健剛指出，位於太武山花崗岩坑道內，1962年由駐軍開工，次年完成，可容納上千人的擎天廳，以其鑿痕斑斑，鬼斧神工的宏偉建築，一直是遊客參訪的熱門景點，自去年5月10日因疫情封閉迄今，旅行業者及民眾詢問開放聲音不斷，經縣府與軍方溝通協調後，獲同意將自4月1日起恢復開放。縣府將配合軍方及中央疫情指揮中心最新防疫規定，滾動修正擎天廳開放辦法。

觀光處進一步說明，此次開放仍採事先預約制，且每團申請人數以不超過45人為限。另依國防部入營防疫規定，申訪團員須提供打滿2劑新冠肺炎疫苗或3天內快篩陰性之證明，始可入營，提醒遊客務必事先備妥相關資料，以免無法入內參觀，白跑一趟。