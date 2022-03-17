在吳秋榮（右七）帶動下，小而美的西螺鹿場社區，志工凝聚力強，打造家鄉成為天然舒適的環境，圖為去年水利處人員勘查鹿場社區附近的新虎尾溪。（周麗蘭攝）

十大經典神農獎得主、鹿場社區理事長吳秋榮（右）與太太一起打拚的紅斗笠有機生態農園，著名產品有蘋果苦瓜與山苦瓜茶。（周麗蘭攝）

吳秋榮研發的亞管隧道式瓜棚，颱風天不怕苦瓜被摧殘殆盡，葉子被破壞，根還在，颱風過後很快就能繼續生產。（周麗蘭攝）

西螺鹿場社區的圍牆彩繪，社區居民很懷念昔日有鹿的景象。（周麗蘭攝）

20年前研發出三瓜一體「蘋果苦瓜」以及隧道式棚架種苦瓜新方法，西螺鎮農民吳秋榮獲得十大經典神農獎，兒子相隔10年又勇奪第一屆百大菁英農民，虎父無犬子的他把農業交棒給兒子，用一樣打拚的精神營造西螺鎮鹿場社區，目標是帶動居民活絡，恢復社區有鹿的情景。

吳秋榮上任社區理事長後整理社區一塊荒地變成公園，圍牆的彩繪是鹿群，公園的裝置藝術是鐵雕的鹿，又在縣議員李明哲協助下，縣府水利處勘查新虎尾溪鹿場段後同意推動該段水域由牛、羊、鹿擔任河道管理員，每日吃草、除草，「鹿場」昔日景象恢復在即。

吳秋榮從國中畢業後就幫忙農事，父母種稻收入不佳，激發他鑽研可不斷收成的作物，摸索出嫁接苦瓜、南瓜、絲瓜三瓜一體的蘋果苦瓜，汁多、不苦、甜度達6度，竟成為高級禮盒水果。

擔任苦瓜班長的吳秋榮還研發亞管隧道式瓜棚、克服苦瓜連作障礙、鑽研有機山苦瓜，不藏私推廣給苦瓜班員，班員都十分欽敬感謝他，他一手開創的「紅斗笠」有機生態園區，已成為許多政要來雲林必訪的農場景點。

吳秋榮於2007年獲得十大經典神農獎，兒子吳忠翰獲得2017年第一屆百大菁英農民，另一兒子吳忠祐自職業軍人退伍也接棒從事有機農作，他和老婆放心交棒，專心帶領30、40名義工打掃整理家園，今年初首次參加雲林縣府舉辦的社區PK賽就勇奪金獎，他感謝志工們有錢出錢，有力出力，像大老闆廖文德也親自裝水電。

吳秋榮認為打拚事業要精益求精，品質、產量都要兼顧，本質是「獨樂樂」；從事社區營造不一樣，目的是為了「同樂樂」，看到有人來公園走走，有人願意付出心力一起維護，凝聚力的心靈滿足是更豐富、值得的。