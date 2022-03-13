警車遭擦撞受損。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南員警執行巡邏勤務攔查1輛通報失竊的自小貨車，竊嫌見事跡敗露衝撞逃離，員警朝左前輪擊發2槍予以制止，仍被貨車逃逸。

台南市警察局新營分局民治派出所員警賴育欽、呂家萱12日下午4點多執行巡邏勤務時，攔查1輛通報失竊的自小貨車，竊嫌見事跡敗露衝撞逃離危及員警，賴員朝自小貨車左前輪擊發2槍予以制止，仍被貨車逃逸，新營分局隨即通報攔截圍捕、調閱沿線監視器畫面擴大追查。

新營分局表示，鹽水分駐所12日15時35分接獲民眾報案，稱自小貨車遭竊，現場遺留自行車1輛，經調閱監視器畫面發現竊嫌騎乘自行車前往犯案行竊，進一步比對影像發現，竊嫌同時涉嫌多起竊案。

據了解，員警下午4點多行經長榮路和隋唐街路口時，發現那輛通報失竊貨車，隨即趁紅燈盤查，不料竊嫌拒開車門，加速欲繞行前方停等紅燈車輛逆向駛離，過程中一度危及站立車門旁的員警。賴員為制止衝撞，維護自身與裝備安全，朝自小貨車左前輪擊發2槍予以制止，還是未能阻止嫌犯逃逸。

新營分局表示，該部自小貨車於事發後1小時內已尋獲，目前已掌握犯嫌身分，全力追緝中。新營分局長斯儀仙表示，員警依法執行公務，絕不容許任何人以強暴、脅迫或顯然不當之行為挑戰公權力，警方絕對全力捍衛警察尊嚴及維護社會秩序，對於犯嫌一定積極追緝到案，絕不鬆手。