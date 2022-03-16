桃園市八德區日前下午3點多，有名計程車司機慌慌張張跑進廣興派出所，司機表示載到迷失老人需要警方協助，員警眼尖認出老翁是住在轄區內的居民，趕緊聯繫家屬，並立即開車護送老翁平安返家。

八德分局廣興派出所巡佐劉嘉億、警員陳英民日前在所內擔服勤務時，有名林姓計程車司機匆忙地跑進派出所報案，司機說在福國街載到1名老翁，詢問老翁要到何處，但老翁遲遲無法清楚表達，也說不清楚住家地址，讓他深感困惑，只好將老翁載至派出所請求警方協助。

警方獲報立即上前關心，瞧老翁眼熟，雖然戴著口罩但一眼就認出老翁是住在轄區福國街附近的93歲楊姓老翁，因患有失智症，是轄區常走失的「熟面孔」，幸好派出所群組已建立老翁資料及家屬聯絡方式，隨即聯繫老翁妻子報平安，並迅速將老翁護送返家。

警方提醒民眾，家中如有易走失的長輩，可申請佩戴防走失愛心手環或在常穿衣著製作聯繫方式，也可以將每日穿著拍攝記錄，以防若不慎走失時，讓警方迅速查詢比對，第一時間通知家人帶回團圓。