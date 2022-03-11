烏俄戰爭影響石油及黃金股市投資，有詐騙集團利用投資者想快速賺錢心理，趁機遊說民眾加入投資，竹北分局近日接獲2件詐騙案件，及時趕至銀行，避免被害人大筆金錢損失，並破獲一起假冒檢察官的詐騙案，將嫌犯移送檢方偵辦。

竹分分局指出，3日接獲國泰世華銀行通報有民眾疑似遭詐騙，員警方到現場了解，老翁稱在通訊軟體認識一名專員，介紹認購未上市股票，需先支付12萬元價金到指定帳戶；4日則接獲中國信託銀行通報，老翁經友人提供某間公司投資管道，欲匯款100萬元投資黃金股。

兩起案件幸行員機警通報，在員警與銀行多方求證，並向165反詐騙聯繫，確認公司為詐騙投資網站，告知欲匯款帳戶為警示帳戶，兩位民眾才恍然大悟，打消匯款念頭，才免於大筆金錢損失。

竹北分局表示，六家派出所近日破獲一件假檢警詐欺案件，一名婦人接到來電稱其因電話欠費致個資外洩，進而轉接犯嫌假冒的地檢署檢察官，詐騙該婦人帳戶涉及洗錢案而遭監管，需支付40萬元至指定地點才能解除案件列管，犯嫌至現場取款後逃逸離去，婦人才發現遭詐騙，警方立即成立專案小組，經鍥而不捨追查將該名詐欺犯嫌追緝到案。

竹北分局指出，警方打擊詐騙案件不遺餘力，且在警民合作阻詐下，近半年阻作案有35件，總金額高達1731萬餘元，成功有效斬斷詐騙集團金流。

竹北分局呼籲民眾勿輕易相信詐騙集團的話術，投資應透過合法管道賺取合理利潤，若宣稱穩賺不賠、獲利又超乎尋常，即為假投資真詐財之警訊。詐騙手法層出不窮，民眾應先冷靜求證或撥打165反詐騙專線諮詢，以免遭騙。