台東60多歲陳女在交友軟體中認識自稱是在葉門服務的韓國軍官，對方表示要來台灣相會，但因在葉門身上沒金錢，請求陳女匯款給他買機票，陳女拿一大疊千元鈔要到銀行匯款時，行員覺得可疑，通報警方到場，警方苦口婆心告訴陳女這是詐騙，陳女如夢初醒，保住7萬元。

台東分局中興派出所警員陳佳歆、葉以群於日前午間執行巡邏勤務時，接獲中山路段某銀行行員通報有人疑似遭詐騙需要派員協助。

員警抵達現場後，行員向警方表示，陳女稱於交友軟體中認識對方，對方自稱是在葉門服務的韓國軍官，在聊天過程中對方表示要訂機票來台灣找陳女，但因身在葉門沒有金錢可以購買機票，所以請求陳女匯款給他。

陳女手拿一大疊千元鈔票到櫃台表示要匯款，銀行行員見狀便機警地向陳女關懷詢問匯款用途，陳女表示要讓男朋友買機票來台灣，行員聽聞後便立刻通報警方到場。

員警獲報到場後便與行員一同向陳女詢問如何與對方認識，查看聊天紀錄及了結來龍去脈後，向陳女說明這是常見的詐騙手法。

但是陳女依舊對這名「韓國軍官」所說的話深信不疑，陳員便將聊天紀錄分析給陳女了解，對方自稱是韓國軍官，但是卻是使用簡體中文字體，並且對方要借錢為何會要其上級「將軍」替其背書，將親筆寫的信函傳給陳女。經員警耐心解釋後，陳女才恍然大悟，順利守住荷包，頻頻向警方道謝。

台東警分局呼籲，網路交友要謹慎，如欲要贈送禮物或購買物品，要求繳清禮物相關費用時，請立即撥打110或165反詐騙專線諮詢，多一分求證、少一分損失。