47歲的周姓男子，日前到沙鹿區1家銀行聲稱因網路購物需求，申請開立網路銀行帳戶，並要匯款100萬元到其他帳號；機警的臨櫃女行員發現有異狀，再次詢問周姓子，卻突然改口說要請同事代為操作買賣股票。因匯款金額大且男子匯款理由反反覆覆，女行員通報轄區警方成功阻詐，血汗錢免於受騙。

警方指出，沙鹿分駐所員警獲報到場後，發現周姓男子立即把手機收到包包，員警詢問「是有人要你不要給我看喔？」警方接著詢問說「是哪位朋友要你匯款到他帳戶？是否可讓我和他連絡一下？」警方見周姓男子雙手直發抖，更肯定一定有問題。

行員及員警隨即告訴周姓男子，他遇到了詐騙集團，銀行女行員更提醒「錢難賺，匯出去轉不回來」，經過警方及行員的勸說，方打消周男匯款的念頭，成功的阻詐免於受騙。

警方強調，警方平時前往金融機構巡簽時，都會向行員宣導各式防詐騙手法，籲請行員多加留意提領款或匯款民眾有無異常，並通知警方到場，已成功阻止多起百萬詐欺案件，提醒民眾提高警覺共同阻詐、打擊不法。