高雄王姓女子因與林姓男友感情不睦於去年分手，王女憤而至林男家潑漆、砸車，讓林男嚇得聲請保護令，未料，王女卻變本加厲於今年2月19日凌晨朝林男家潑灑汽油後縱火，所幸無造成人員傷亡，檢警循線逮捕王女後，先將其強制就醫，待王女精神穩定後，再依殺人未遂罪向高雄地院聲押獲准。

檢警調查發現，高雄52歲王女和48歲林姓前男友在去年8月間因雙方感情失和，林男向王女要求分手，「被」分手的王女心有不甘，頻頻到林男位在大寮區信義街的住家騷擾，除了朝林男家潑漆，還砸毀林男的白色自小客車。

林男為了保護住家及家人安全，去年10月向法院申請保護令，法官令王女2年內須遠離林男住家100公尺遠，豈料，王女無視保護令，更屢次至林家騷擾，甚至於2月19日凌晨2時許，趁著林家人睡著後，朝林家大門潑灑汽油後點火逃逸，所幸鄰居及時發現報案，消防人員緊急到場將火勢撲滅，幸虧火災僅造成林家鐵門及紗窗毀損，並未造成人員傷亡。

警方獲報後，調閱監視器沿線追查，發現王女手拿著一桶汽油的身影，縱火後還一度燒到自己，倉皇逃離現場，當天清晨5時許王女主動到案說明，檢警發現，王女每次都是酒後犯案，且相關犯罪事證明確，高雄地檢署複訊後將她依殺人未遂罪向法院聲押獲准。