警方發現謝嫌將得手的贓物放在腳踏車車籃內，立刻擴大巡邏追查。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

74歲謝姓男子，日前晚間20時許在北市松山捷運站3號出口旁，見郵差下車投遞信件之際，竟偷偷摸摸走到郵差機車旁，趁機偷走機車上的郵包，警方獲報，迅速在4個小時內將謝嫌逮捕到案，謝嫌卻辯稱，是因嗜酒精神恍惚才不小心拿走，訊後，仍被依竊盜罪嫌送辦。

當晚郵差返回機車時，發現郵包短少立即報警處理，警方立即調閱周邊監視器影像，火速鎖定一名年約7旬男子，發現他伸手竊取，再將郵包放置於腳踏車車籃後徒步離去。

警方推測嫌犯應離開現場不遠，員警在熟記犯嫌臉部、身形、衣著等特徵後，在失竊地點擴大範圍加強巡守，晚間23時許發現謝嫌，且失竊的包裹就在他身邊，隨即上前盤查將他帶回偵辦。

警方調查，謝嫌無業、平日居無定所，常以竊取他人財物方式維生，謝嫌辯稱，是因嗜酒造成精神恍惚，不知道自己已觸法，但警方完全不採信他的說法，依法將他送辦。

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