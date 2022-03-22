地下匯兌債務糾紛 北聯幫囂張街頭押人影片曝光

北聯幫林姓男子因兩岸債務糾紛，20日晚間與同夥共7人，在北投強行將盧等3人押至山區毆打，索討208萬，案經其中一名被害人趁隙傳送座標給女友，警方21小時後，在新北市蘆洲一處泡沫紅茶救出被害人，逮捕50歲林姓男子，依妨害自由、恐嚇取財、傷害、組織犯罪防制條例送辦。

林男等人打算將虛擬貨幣獲利的人民幣，匯至台灣，約合台幣208萬，大陸友人交付人民幣後，台灣沒收到錢，林等人找上當初介紹的盧姓仲介，要求他們交出現金。

林等7人分乘3輛轎車，先控制盧等3人行動，押往北投山區毆打，盧男頭部多處瘀傷，又被押往蘆洲一處泡沫紅茶，其中邱男假裝聯繫家人拿錢贖人，趁隙傳送座標給女友，21日5點多，邱男的女友、媽媽跑進派出所報案。

警方在蘆洲一處泡沫紅茶內，發現盧等人，當場逮捕林等7人，起出做案用開山刀1把、球棒1支、本票6張，面額合計954萬元、借款契約書1份等證物。並依依妨害自由、恐嚇取財、傷害、組織犯罪防制條例移送士林地方檢署偵辦，並將持續追查在逃共犯。