美聯社報導，週二在以色列南部城市俾什巴（Beersheba）持刀亂砍，造成4人死亡2人重傷，隨後被一旁帶有武器的居民槍殺。

警方表示，襲擊者先開車撞向一名騎自行車的人，在持刀攻擊5人，警察局長沙巴太（Kobi Shabtai）說，這是安全部門已知的恐怖份子的可惡襲擊，襲擊者此前曾在監獄服刑。他表示這是一次單獨的個人行動。

沙巴太並未有進一步置評，但有以色列媒體確認襲擊者是來自附近的貝都因小鎮Hura的34歲阿拉伯男子，曾經因為宣稱要加入伊斯蘭國(ISIS)而遭到逮捕入獄4年。

襲擊者所屬的Abu al-Qeian族則譴責這次襲擊，並將其描述為恐怖行動。家屬表示，「這是個人行為，只代表肇事者。」向遇難者家屬表示哀悼。

以色列公共安全部長巴里夫（Omer Barlev）在推特上寫道，這次襲擊是「一個被詛咒的恐怖分子所為，如果他沒有在 2019 年從監獄中獲釋，情況會更好。」

以色列總理班奈特（Naftali Bennett）也向遇難者家屬發表哀悼，並表示「我們將嚴厲打擊那些實施恐怖活動的人。我們也將追捕幫助恐怖襲擊的共犯。」

激進組織哈瑪斯發言人卡西姆（Hazem Qassem）稱讚這次襲擊是對以色列阿拉伯公民的「種族驅逐政策的回應。」