烏克蘭總統澤倫斯基昨天表示，他建議以色列總理班奈特促成烏克蘭與俄羅斯領導人在耶路撒冷進行會談，並表示以色列可以向烏克蘭提供安全保障。

根據以色列12頻道（Channel 12）報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）昨天對記者說，耶路撒冷是烏克蘭和俄羅斯舉行停火談判具有建設性的地點。澤倫斯基說他上週與班奈特（Naftali Bennett）通話時告訴班奈特：「目前俄羅斯與烏克蘭在白俄羅斯舉行的會議沒有建設性。」他積極推動班奈特調解結束戰爭。

在烏克蘭總統發表聲明數小時後，耶路撒冷官員表示，以色列不意外烏克蘭總統提議在耶路撒冷與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會面，而且蒲亭正在考慮該提議。以色列正在觀望俄羅斯總統會做什麼。不過，「現在評估該提議實現的機會還為時過早」。

12頻道政治評論員阿布薩扎（Nino Abesadze）分析，在以色列，聽到澤倫斯基的言論並不感到驚訝，這反映了他和班奈特最近幾天的談話。澤倫斯基認為，與白俄羅斯不同，耶路撒冷是舉行會談的「中立地」。她更預測，因為戰爭已進入第18天，情況非蒲亭所預料，必需同意停火的壓力越來越大，蒲亭下週到耶路撒冷參與高峰會談是有可能的。

另外，以色列瓦拉（Walla）新聞、耶路撒冷郵報 （The Jerusalem Post）和美國新聞網站Axios稍早曾引述一位不具名的烏克蘭官員說法，報導班奈特曾敦促烏克蘭向俄羅斯讓步。一名烏克蘭高級顧問和一名以色列官員否認這項報導。