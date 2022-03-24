資深媒體人呂文婉是各大談話性節目的熟面孔，從商當CEO也做出成績，多年來帶著女兒生活，是眾所周知的獨立新女性，而她經常透過社群跟網友們分享生活點滴與心情，昨天(3/23)呂文婉po文透露，去加油站自助加油，被陌生男子酸嗆「有差那幾十塊錢嗎？」，感覺嚴重被冒犯，但選擇高EQ回應對方，令人激賞。

呂文婉昨天在臉書po文，下了通告發現油箱見底，立刻奔去加油站給愛車加滿油，而她一直都是自助加油，動作很是流暢，過程中，隔壁車道有個男子一直盯著她，後來乾脆走向她，呂文婉心想，對方大概是認出她了吧。

看著對方走近，呂文婉禮貌性點頭打招呼，即使戴著口罩仍是面露笑容，沒想到男子說的話讓她大傻眼，對方確實認出她：「欸，妳不是呂文婉嗎？！」，面對攀談她通常是不會多說話，就是點點頭表示善意，男子接著竟說：「蛤，像妳這種人還自己下車加油哦，有差那幾十塊錢嗎？」。

對於該男子的發言，呂文婉感受到冒犯與挑釁，因此她也沒讓對方失望，直球回應：「當然有差呀，每次自助加油都能省個幾十塊錢很多耶！」，這下換成對方一臉意外，只好拍拍屁股走人，呂文婉直言：「只要妳不尷尬 尷尬的就是別人」，還加碼曝光，無論是寄杯優惠咖啡，還是找信用卡優惠停車，甚至集點數換鍋碗、菜刀，她都不落人後，這就是最真實的自己，她完全不覺得丟臉，也不會否認，坦蕩態度被眾網友說讚。