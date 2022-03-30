全台22個縣市各有特色，有人習慣大都市的燈紅酒綠，也有人嚮往平淡安靜的田園生活。有網友詢問，若不考慮工作及照顧父母問題，單就生活舒適度，最想住在哪個城市？底下網友紛紛推薦自己生活最舒適的縣市，其中台中更被多次點名。

一名網友在臉書社團「買房知識家，買房賣房攏滴+」發文詢問，若不考慮工作問題，以及照顧父母等其他因素，「全台灣哪個縣市的生活舒適度，是你的首選？最想在哪裡生活呢？」。

貼文一出，底下網友熱烈討論，「彰化」、「新北市林口，滿滿的櫻花樹」、「當然是天氣好美食又多的台南」、「桃園藝文或中路」、「坪林」、「嘉義，來嘉義很棒的」、「台南跟台中都喜歡」、「宜蘭，滿滿的人情味」、「習慣住高雄」。

有人認為相較台北大都市，更喜歡花東地區寧靜的生活，「花蓮台東，我很不喜歡住在都市，尤其是台北」、「花蓮」、「當然是花蓮」、「台東！ 太喜歡東部了」、「台東」、「台東陽光燦爛」、「風和日麗，慢活首選」、「真心推薦台東，空氣好，生活步調緩慢，真的比較適合當做居住環境」、「我喜歡花蓮台東，慢生活的感覺」。

其中，最多人點名的為台中，大多認為無論市容、生活機能、天氣都是上上之選，「台中人，喜歡台中，天氣普遍比較好」、「我愛台中」、「台中，我覺得我適合那兒」、「台中，天氣好、路寬廣、店很大間」、「全台住過的我覺得，台中」、「台中去哪都方便」、「生活機能+天氣+都市感，首選台中」。

事實上，台中宜居城市曾獲得國際媒體CNN認同，2016年曾在官網刊登專欄「為何台中是台灣最適合宜居的城市」，一名香港記者專文介紹台中的特色人文風景，不僅具有如谷關溫泉這類豐富的自然資源，以及國立台灣美術館等藝文景點，還有逢甲夜市中各式各樣的美食小吃，以各種的特色表明，台中才是全台最宜居的城市。