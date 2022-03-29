去完花市順手一戴？1名機車後座女子被直擊頭上戴的不是安全帽，竟是「1個花盆」，巨大花盆無違和的在頭上，照片曝光許多網友一時間還認不出來，笑說「逛花市安全帽被偷是不是」、「剛逛完花市的戰利品」；不過趣味安全帽不只這1例，先前還有「瓦斯桶」、「電鍋」造型安全帽，同樣很吸睛。

有網友在臉書「爆廢公社」貼出1張照片，照片中1名機車騎士後座載著1名女子，女子乍看之下正常，沒想到近看才發現「頭部」頂著的不是安全帽，而是1個「花盆」，花盆下疑似還有帶著1頂帽子，這個「花盆」就這樣佯裝成安全帽行駛在路上，原PO也分享照片笑說「你厲害」。

1名機車後座女子被直擊頭上戴的不是安全帽，竟是「1個花盆」，巨大花盆無違和的在頭上，照片曝光許多網友一時間還認不出來。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

其他網友紛紛留言「花盆安全帽 這是 義大利名師Sit Down Please 設計的」、「逛花市安全帽被偷是不是」、「身為花農，帶幾個花盆在身上也是正常的」、「配合穿搭無違和」、「厲害的是她偽裝到我五秒才發現」、「剛逛完花市的戰利品」、「買花盆懶得用手拿」、「看了兩次才發現是花盆，我以為是漁夫帽」、「喔原來是花瓶造型安全帽」、「這贏電鍋吧」。

先前也有網友在台中台灣大道發現1名阿伯安全帽上竟插著玫瑰花的「花盆」；屏東潮州也有婦人戴著「挖空了一個洞」安全帽，讓盤好的髮髻能從洞口竄出，另外還有「瓦斯桶」、「電鍋」造型安全帽也相當吸睛，甚至有人目擊1名阿嬤頂著綠色塑膠袋騎車，直呼這是「自動充氣式不安全帽」。

屏東潮州也有婦人戴著「挖空了一個洞」安全帽，讓盤好的髮髻能從洞口竄出，另外還有「瓦斯桶」、「電鍋」造型安全帽也相當吸睛。（翻攝自網路）

先前也有網友在台中台灣大道發現1名阿伯安全帽上竟插著玫瑰花的「花盆」；屏東潮州也有婦人戴著「挖空了一個洞」安全帽，讓盤好的髮髻能從洞口竄出。（翻攝自網路）