OL暴怒當街砸安全帽 20秒失控影片網全歪樓：可以買了

根本是安全帽和高跟鞋廣告！網路上瘋傳一段影片，1名上班族女子失控在雨天路邊狂砸安全帽，只見她腳踩高跟鞋奮力一跳、狂砸安全帽，安全帽不但完好如初，就連動作重覆數次，高跟鞋也沒壞，讓網友笑說「第二個安全帽質量比較好」、「這高跟鞋可以」。

臉書「爆廢公社公開版」有網友分享1段影片，影片中1名女子先是摔爛右手拿著的安全帽，安全帽被砸向路中球狀物品後四分五裂，女子則繼續將左手的安全移至右手，並踩著高跟鞋「跳起來」狂砸安全帽，女子就這樣在下雨天的路邊不斷失控砸安全帽。

網路上一段影片瘋傳，1名上班族女子突失控在路邊狂砸安全帽，只見她腳踩高跟鞋奮力一跳、狂砸安全帽，安全帽完好如初，動作重覆數次，連高跟鞋也沒壞。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

影片中女子身穿緊身襯衫與裙裝，腳踩高跟鞋，全身奮力躍起後再重重砸安全帽，整整重砸了6次，最後安全帽噴飛；影片曝光引發討論，原PO說在「廣場上突然想跳舞」。

其他網友紛紛留言、「嚇到後面阿姨橘子掉滿地」、「第二個安全帽質量比較好」、「這個安全帽完美通過測試」、「很顯然的第一頂是大陸製造的，第二頂是台灣製造的」、「那顆石頭：這位小姐姐，我是得罪了妳了逆，歸剛欸」，也有網友笑說「這高跟鞋可以」、「厲害！這根本可以業配安全帽跟高跟鞋了」、「這高跟鞋去哪裡買，好像腳不會痛還特別穩」。