高雄1名蕭姓補習班主任，因為得知年僅15歲的女學生缺零用錢，便詢問少女是否願意與同性性交易，交易當天，蕭男改口說是和男生發生關係，遭少女拒絕，便以放輕鬆心情為由，要求少女喝下含有安眠藥成分的檸檬紅茶，見其失去意識後，性侵得逞，一審時法官判蕭男8年6徒刑，二審改判7年2月。

據判決書指出，高雄市1名蕭姓補習班主任，因為得知15歲的女學生小美（化名），缺錢花用，以支付2萬元的金額為代價，媒介小美與同性別的女子發生性行為，當日蕭男開車載小美到摩鐵後，改口稱性交易對象改為男性，要小美先把她當男客練習，小美拒絕後，蕭男便誘騙她喝下摻有安眠藥成分的檸檬紅茶。

蕭男見小美完全昏迷以後，在她無法抗拒的情況下，強行撫摸她的胸部，性侵得逞，小美醒來後，蕭男給她1萬元，小美返家後覺得頭暈想吐，問前男友要怎麼辦，前男友驚覺有異便告知小美的家人，小美的爸媽隨即帶小美就醫檢查，並報警處理。

橋頭地院審理時，蕭男否認性侵，辯稱自己和小美是在你情我願下發生性關係，因為小美看起來緊張，才把裝有「放鬆之藥」的檸檬紅茶給她喝，她還一邊滑手機一邊跟前男友聊天，事後也有給她1萬元當作這次交易的酬勞。

小美表示，當時是因為想要維修手機還有買衣服，又聽蕭男說是和同性發生關係所以才答應的，不料到了旅館後卻說改和男生交易，拒絕蕭男後，就被強迫喝下那杯檸檬紅茶，喝完覺得頭暈，想吐，醒來就發現自己被性侵。

法官發現，小美曾傳訊息給蕭男：「主任放了什麼藥」，蕭男回覆：「那是我平常吃的感冒藥啦」、小美表示「我又沒感冒幹嘛吃感冒藥」、「飲料下了什麼藥，感冒藥吃了會吐會頭痛」等語，判定蕭男確實有對小美下藥，故依藥劑強制性交罪判蕭8年6徒刑。

蕭男不服提起上訴，二審時，法官認定，以藥劑使少年被拍攝猥褻行為之電子訊號部分因為證據不足，撤銷原判決，改判有期徒刑7年2月。