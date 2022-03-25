看個鬼片手指斷了！1名網友日前陪老婆到電影院看鬼片，沒想到老婆被嚇得一直緊握他的手，電影結束後他發現手腫起來，就醫照X光才發現左手無名指竟然骨折，出現明顯的裂痕，其他網友紛紛笑說「你應該慶幸她握的是你的手，不然斷的是別根」、「下次準備一個握力器給你老婆吧…或是考慮換一個老婆」。

該名網友在臉書「爆怨公社」發表1張X光照，照片中他的左手無名指斷成兩截，在無名指接近手掌的指節斷裂，而發生的原因竟是「被老婆捏斷」，原來他當時與妻子到電影院看鬼片，妻子在恐懼時都會緊緊握著他的手，疑似一個用力過度造成骨折。

1名網友日前陪老婆到電影院看鬼片，沒想到老婆被嚇得一直緊握他的手，電影結束後他發現手腫起來，就醫照X光才發現左手無名指竟然骨折。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

該網友在PO文中提到「剛剛看完號稱今年最強國產鬼片，我真的深深的感到恐懼，恐懼的不是劇情不是音效不是嚇人的鬼！而是我老婆的握力，每當嚇人片段出現，我就開始恐懼我的手指何時會被捏斷」，他說電影看完他的手指就腫了起來，就醫後果真發現明顯傷痕。

其他網友紛紛留言「你應該慶幸她握的是你的手，不然斷的是別根」、「更該讓人害怕的生物－老婆」、「我也曾這根掌骨斷過，腫的跟哆啦A夢一樣」、「你老婆骨骼驚奇，乃練武奇材」、「為了你的手臂著想，下次準備一個握力器給你老婆吧…或是考慮換一個老婆」。