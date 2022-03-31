台灣有史以來最驚悚的恐怖片《咒》由新生代導演柯孟融所執導，上映至今票房突破7500萬，還蟬聯了7天全台票房冠軍，由邪教為主題所打造的恐怖片不僅讓觀眾們聞風喪膽，近日更是有網友分享了因為看《咒》而發生的可怕事蹟，該名網友表示自己在看完《咒》後感到深深的恐懼，不過恐懼並非來自電影，而是與他一同去看電影的老婆。

網友曬出被老婆捏斷的手指。(圖/翻攝自「爆怨公社」)

一名網友在臉書社團「爆怨公社」中發出一張手指斷裂的x光照，他在貼文中描述手指斷裂的緣由，原PO表示他日前與老婆一起到電影院觀賞了號稱台灣史上最驚悚恐怖片的《咒》，原本非常期待故事內容及電影畫面的他，卻在觀影過後發生了慘事。

原PO提到老婆不知是否太過害怕，過程中一直緊握他的手，尤其在出現嚇人的片段時就會更用力的握緊他，讓他在整個看電影過程中都被老婆嚇到，非常擔心自己的手會不會被老婆捏斷，而原PO也表示電影結束後他的手整個腫起來，他事後也將x光照分享在網路上，表示看完《咒》後他感到非常恐懼，老婆的握力真的讓他驚呆了。

《咒》太過可怕讓觀眾不小心將老公的手捏斷。(圖/翻攝自牽猴子)

許多網友在看到該篇貼文後不禁笑到失聲，表示看來《咒》真的太可怕，才會讓老婆一個弱女子將老公的手捏斷，也有網友表示在觀影時看到旁邊有人緊縮了兩小時，大讚對方沒有抽筋真的很厲害；大家在看完《咒》之後反應都好大，看來《咒》被稱為台灣史上最恐怖電影真的當之無愧。