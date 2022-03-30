1名女網友因為先前點外送餐點時，曾提醒某店家「不要加醬」對方仍加了，她這次決定在備註欄重覆狂寫「拜託不要醬」、「老闆不要醬」提醒店家；照片曝光讓其他網友笑翻，留言說「老爺不要醬，夫人在家」、「老闆娘拿著點單對著老闆怒說：你到底是對人家怎樣」。

該名女網友在臉書「爆廢公社公開版」發表1張照片，她在點外送時特別在備註欄寫到燙青菜「請不要醬，拜託不要醬」，其中「拜託不要醬」竟重覆高達6次，接著又說「拜託老闆不要醬」，她說因為先前買過餐點，該老闆未發現附記，因此她才用「特別明顯」的方式提醒老闆。

女網友因為先前點外送餐點時，曾提醒店家「不要加醬」對方仍是加了，她這次決定在備註欄重覆狂寫「拜託不要醬」、「老闆不要醬」提醒店家，讓網友笑翻。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

該女網友解釋，「我從頭到尾都只有寫我不要醬那段，因為之前寫過，還是有加醬，這次想說多寫幾句」，還說內容提到「請為瓜子的餐點作記號」，瓜子是她外送平台的名稱，該句話是系統自行加上去的。

其他網友看見「鬼打牆」式的備註紛紛笑翻，留言「還我以為老闆要對你怎樣了」、「老爺不要醬，夫人在家」、「結果沒有醬，上面灑上了瓜子」、「老闆娘拿著點單對著老闆怒說：你到底是對人家怎樣」、「好可愛的不要醬」、「拜託老闆不要這樣（醬）」、「老闆今晚要被老闆娘跪算盤」。