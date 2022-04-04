損友！新北市某涼麵店女老闆娘身材火辣，曾被外送員騷擾過，上月31日邀約友人到家做客，友人卻利用鐵門縫隙偷拍她的性愛影片，還將影片上傳網路中，女老闆相當氣憤，2日上午已前往警分局報案提告妨害秘密。警方表示，已通知嫌犯到案說明。

據悉，某涼麵店女老闆娘身材火辣，照片時常會被網友分享到社群中，日前也曾被外送員騷擾過，她直接提告外送員性騷擾。

女老闆上月31日邀約友人到店內作客，當時店面鐵門關閉，友人抵達店門口後並未按鈴、敲門，反而是透過鐵門縫隙偷拍她的性愛影片，拍攝後更將影片上傳至網路中，影片中還清楚拍下店名、門牌地址等資訊，讓女老闆相當困擾。

影片迅速在通訊軟體中被轉傳，女老闆於4月2日上午8時許前往警分局報案提告妨害秘密，她向警方表示，拍攝者是自己的朋友，當天約他到店內作客，卻反而被偷拍性愛影片。警方指出，依據被害人提供的訊息，已通知嫌犯到案說明，進一步偵辦中。

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