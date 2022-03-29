冷門法規須注意！1名網友日前收到檢舉罰單，理由是「在前行車連貫二輛以上時超車」，原來他當時一次對連貫的2輛車超車，遭拍下後檢舉，事後他無奈喊說有些規矩遇到了才知道；其他網友也說真的不常見，「還好有你犧牲，我們知道了」，也有人抱怨前方好幾輛車慢行時，真的會衝動一次超過去。

該名網友在臉書「爆廢公社公開版」公開1張他所收到的高雄市警局罰單，他當時行駛在旨梓官區某道路上，被民眾拍下後檢舉，理由是「在前行車連貫二輛以上時超車」，遭開罰1200元，原PO則說是第一次得知此規定，「我承認我不知道不能連續超越兩台車，只是當屎在滾的時候，真的忍不了路隊長」。

網友收到檢舉罰單，理由是「在前行車連貫二輛以上時超車」，原來他當時一次對2輛車超車，遭拍下後檢舉，事後他無奈喊說有些規矩遇到了才知道。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

不少網友也紛紛留言說學到一課，「謝謝po文者的告知，讓我多學一樣，日後也會注意」、「還好有你犧牲，我們知道了，謝謝您的貢獻」、「十幾年有了吧！在蘇花公路上，我先生連超3台遊覽車，就被攔下來開罰單」、「因為你前面那台沒有超車的勇氣，看到你這樣過去他不爽」、「是有這條沒錯，但前面有兩隻以上的烏龜擋住真的很讓人生氣」、「感謝你的犧牲，我以後一定一台一台超」。

根據《道路交通管理處罰條例》規定，「在學校、醫院或其他設有禁止超車標誌、標線處所、地段或對面有來車交會或前行車連貫二輛以上超車」，有上述情形之一者，可處新台幣1200元到2400元的罰鍰，提醒民眾務必當心。