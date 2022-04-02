網路上流傳1張有趣組圖，圖片左側是1袋麻辣鍋掛在轎車門把，右圖則是整袋鍋物倒在車廂內，還附註文字「車跟朋友借的，10分鐘後就要還他車去接小孩」，詢問其他網友怎麼辦？有網友笑說「拿出筷子現場吃」、「跟他說小孩的點心都準備好了」、「打破玻璃假裝是被滷味老闆襲擊」。

該名網友在臉書「爆廢公社二館」發表1張組圖，左圖是轎車的門把掛著1袋麻辣鍋，右圖則是整袋麻辣鍋翻倒在車內，所有湯汁、內料全都撒在車廂內，圖片還附註1行文字「車跟朋友借的，10分鐘後就要還他車去接小孩，我該怎麼辦…急」。

網路上流傳1張有趣組圖，圖片左側是1袋麻辣鍋掛在轎車門把，右圖則是整袋鍋物倒在車廂內，還附註文字「車跟朋友借的，10分鐘後就要還他車去接小孩」。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

其他網友紛紛留言「如果是我的車，你已經屎了我說真的」、「打破玻璃假裝是被滷味老闆襲擊」、「跟他說小孩的點心都準備好了」、「碗筷拿著白飯開動了啊，別多說了」、「要是我的車，我會崩潰」、「跪下舔他腳，道歉」、「拿出筷子現場吃」、「順便請他吃晚餐」。

也有網友提供建議「誠實告知，初步先清潔，再付全車清潔費加強傾倒處的費用」、「幫他付計程車錢，然後把車開去清內裝」、「認真道歉並且幫他處理到好應該比較好」、「還好不是嘔吐物，跟他說本來想買請你吃的，但還沒來得及送到就…」。