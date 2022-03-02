警方張貼清除通知。（翻攝自臉書）

夜半在路邊發現骨灰罈，不免讓人心頭發毛。新北市新店區有民眾昨（1日）晚在三民路紅磚道上驚見1罐骨灰罈，雖然當下受到的驚嚇不小，但也擔心是有人不小心把家人遺忘，立即向警方報案。員警到場現場開罈，確認罈中無物後，已張貼清除通知，限期物主14天內自行移除，否則將則視為廢棄物清除。

蔡姓民眾昨晚10時40分許路過新店三民路，驚見紅磚道路燈下竟擺放著1罐骨灰罈，蔡男驚嚇之餘，卻也擔心有人不慎把先人遺忘，遂立即向警方報案。

員警到場後，檢視外觀並無照片與刻字，研判應尚未使用，經現場開罈，確認罈中並無內容物。由於該處監視器正好照不到，找尋失主不易，警方只好在罈上張貼「占用道路障礙物清除通知書」，限物主14天內自行移除，逾期將依「道路交通管理處罰條例」視為廢棄物，通知清潔隊清除。

蔡姓民眾事後在臉書貼文，有網友稱讚員警勇敢，敢當場開罈；也有網友戲稱是1盅「佛跳牆」，討論熱烈。