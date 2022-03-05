新北市樹林區一名民眾近期遺失裝有高價名牌手錶及鑽戒的包包，由於價值高達數十萬元，只好趕緊報警，員警沿線調閱數十支監視器終於確認包包掉落地點，發現有名男子順手將包包撿走，後續訪查終於將包包拿回，而遺失民眾為感激員警，也特別帶著名產和飲料，感謝員警幫忙。

樹林分局指出，山佳派出所警員接獲民眾報案後，先安撫對方，接著就立即協助調閱監視器釐清事發經過，仔細詢問民眾遺失時間及地點，調閱數十支監視器才確認包包掉落處，不久果然發現一名男子步行經過該處時，順手將包包撿走。

警方鎖定男子的特徵後，循著男子行走軌跡沿路調閱監視器，並到附近訪查，順利將遺失包包帶回，而民眾領回遺失物品後表示，非常感佩警方高效率及服務的熱忱，還特地帶了壽司、運動飲料感謝員警。

樹林警分局長趙家輝表示，民眾需要警察協助時，同仁絕對會將心比心把民眾的事當成自己事來處理，竭盡所能的協助，警察除了治安及交通外，亦非常熱於為民服務，拉近警民之間的距離。