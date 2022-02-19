網路陷阱時有所聞，更容易被不肖人士利用詐騙。一名男網友日前受不了誘惑，跟「小姐姐」視訊網愛，不料對方隨即截圖揚言公開、趁機勒索。原PO一想到錢很難賺，秒回「那妳外流好了，反正我覺得我長得也不差」，直白答覆嚇到詐騙集團，網友笑翻。

原PO在匿名論壇「Dcard」發文，他在元宵節過後認識一名女網友，對方以「小姐姐」自稱，聊沒幾句就開始誘惑他，原PO年輕氣盛，很快就被撩中，和對方展開露骨視訊。過程中原PO仍保有理性，擔心被恐嚇，所以全程戴口罩。

沒想到禁不住「小姐姐」一再要求，原PO一度脫下口罩露出嘴唇，秒中對方陷阱。通話結束後，對方打電話來勒索10萬元，若不從就把影片截圖公開。

原PO想了一下「10萬元很多欸」，於是爽快回覆「賺錢很辛苦，不然你們外流好了」。一句話就把詐騙集團石化了，對方反問「你確定？我們沒在跟你開玩笑喔」。

原PO說確定，且他自認長得不差，說不定被公開後還可以有桃花。詐騙集團大概沒料到竟有人這樣回答，惱羞成怒下出言相嗆，最後把截圖寄給原PO爸爸。

原PO透露，他爸還真的收到檔案，知道是詐騙後，安慰幾句就把對方封鎖了。原PO奉勸廣大網友「千萬不要太衝動」，就算真的要視訊，也要記得保護自己安全，免得淪為提款機。