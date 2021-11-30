全金聯今日領軍5家工會前往金管會拜訪銀行局長莊琇媛，隨同前往的包括渣打銀行工會、日盛銀行工會、日盛金控工會、花旗銀行工會、安泰銀行工會共計14位幹部，對此全金聯在下午發行聯合聲明，其中全金聯指出，此次獲得銀行局七大回應。

全金聯所轉述金管會的七大回應包括：

1.金管會在渣打銀行這次的分行整併案中，也體會到除了企業單方的聲音以外，爾後也會多聽取工會代表勞工所表達的意見，金管會樂見勞資能坐下來好好的協商，並且會持續關注渣打銀行整併案具體履行情形。

2.重申日盛金控及子公司若有分支據點裁撤、遷移及整併情事，仍應與日盛金控工會或日盛銀行工會協商「員工安置計畫」。

3.富邦金控11/26已經遞出金控合併申請及收件，有關日盛投顧等計畫在金金併前先行停業清算情事，莊琇媛當場詢問是誰拍板決定？工會表示是富邦投顧高層，她指示將先請日盛金控到金管會說明，並請證期局共同進行了解本案後，最後綜合考量本案准駁。

4.有關花旗銀行與其他業者間的保密協議（即工會所稱三年密約）因為涉及簽約業者家數實在太多，對於員工不公平，故已明確表達請花旗銀行妥處；今早並確認花旗銀行已經提供相關資料予勞動部，後續會尊重勞動部的判斷意見，以及後續花旗銀行有無提出補救方案，使員工權益不致受到影響；而且資方也需要與工會協商員工安置計畫，經由上述處理過程及結果綜合考量，作為最後本案准駁依據。

5.金管會原則上會從金融監理的角度通案審核案件申請的准駁，包括股東權益、客戶權益，以及有關員工權益事項都會綜合考量；故主管機關樂見安泰銀行勞資雙方今天即將展開的正式協商預備會議，也有要求國票金控應該去聽聽看安泰銀行勞資雙方的協商情形。