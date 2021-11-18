因應非洲豬瘟防疫，政府對廚餘流向處理祭出不少政策，苗栗縣府農業處長李乙廷昨日表示，中央廚餘新禁令決策內容相當粗糙，是為了因應萊豬而設，農委會主委陳吉仲今(28)日回應，小型豬場禁廚餘是為因應非洲豬瘟，和萊豬無關，要求地方剛上任的農政機關應該對事情有全面了解，不要隨意誤導農民。

立法院經濟委員會今天審查111年度中央政府總預算案關於行政院農業委員會及所屬單位預算部分。

農委會宣布9月1日起禁用廚餘1個月，並自10月起輔導199頭(含)以下的273場小型廚餘養豬場轉型或退場，但遭豬農批給豬場轉型時間不足，李乙廷昨日於縣議會質詢表示，中央的廚餘新禁令非常粗糙，是為了萊豬而設，未來苗栗縣全縣共28個養豬場中，將只剩8家。而廚餘餵豬並非傳播非洲豬瘟的唯一途徑，再來對岸豬價較台灣高，銷來台灣根本沒有利潤誘因。

陳吉仲表示，李處長完全誤解非洲豬瘟的防疫，現在非洲豬瘟的最大的傳播風險就是透過沒有蒸煮的廚餘擴散，過去案例小於規模的養豬場很多都沒有依照規定蒸煮，因此才推出相關飼料補助和退場機制，為的就是確保養豬產業上下游近2000億的產值，這和萊豬是兩回事。

陳吉仲說，今年開放萊豬以來沒有任何一塊萊豬進來，反而透過清楚標示讓國產豬自給率提高到93％，今年豬價也維持在20年來最高，更因為我們守住非洲豬瘟和口蹄疫拔針，去年豬肉出口量是前年的100％，種公豬還能外銷到菲律賓和越南，李處長的說法不符合事實，地方政府剛上任的農政機關應該要有全面了解，不要誤導農民。

另外，國民黨團質疑行政院副院長沈榮律公開宣傳政府公投立場，嚴重違反行政中立，陳吉仲說，4項公投案都是反對政府現行的政策，身為政務官有責任將政策說清楚。