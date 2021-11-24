農委會主委陳吉仲日前上Podcast節目受訪，對萊克多巴胺發表看法時說，因為萊劑代謝很快，且是一款簡單的產品，就像「人吃三餐，還會吃保健品」，遭在野痛批。行政院長蘇貞昌今（24）日對此表示，不必刻意扭曲陳吉仲主委的原意。
蘇貞昌說，陳吉仲主委的原文原意非常清楚，不要扭曲，萊劑是動物的飼料添加劑，都看到符合國際安全標準，它的代謝很快，就沒有任何食用健康的問題，全世界109個國家都接受，我們在這件事情上應該理性討論，不必刻意地扭曲。
農委會主委陳吉仲日前上Podcast節目受訪，對萊克多巴胺發表看法時說，因為萊劑代謝很快，且是一款簡單的產品，就像「人吃三餐，還會吃保健品」，遭在野痛批。行政院長蘇貞昌今（24）日對此表示，不必刻意扭曲陳吉仲主委的原意。
蘇貞昌說，陳吉仲主委的原文原意非常清楚，不要扭曲，萊劑是動物的飼料添加劑，都看到符合國際安全標準，它的代謝很快，就沒有任何食用健康的問題，全世界109個國家都接受，我們在這件事情上應該理性討論，不必刻意地扭曲。
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