福爾摩沙台新夢想家15日於主場洲際迷你蛋迎戰新竹街口攻城獅，本場門票也早於預售階段即售罄，吸引滿場3000名球迷進場支持！本周夢想家球團推出「C-TOWN」主題週活動，以象徵大中部地區（Central Taiwan）的C為主軸，推出全新商品、專屬的打卡區域與一系列豐富的周邊活動，球員也在本周穿上城市版「C-TOWN」球衣，與大中部地區的夢想家人共同捍衛主場「C-TOWN」！夢想家錢肯尼整場砍下全隊最高的25分，林俊吉先發上陣也繳出24分、6籃板、3抄截的全能表現，最終帶領夢想家以84比78守住主場勝利，且暫居聯盟龍頭！

上半場夢想家打出團隊默契，以流暢的傳導配合一度領先對手16分，不過次節夢想家未能把握領先優勢，連續的失誤遭對手追回比分，中場結束時僅以5分暫時領先；易籃後，夢想家與攻城獅你來我往，雙方互相拉鋸，夢想家更一度遭對手追近至僅剩兩分差，不過夢想家依舊維持強悍的防守，讀秒階段吉爾貝克（Brandon Gilbeck）一記關鍵的阻攻澆熄對手的追分氣焰，而後林俊吉再以一球關鍵抄截快攻上籃得分，穩住氣勢，終場夢想家就以84比78獲勝，在滿場球迷的歡呼聲中復仇成功！

台新夢想家總教練朱利亞斯（Kyle Julius）表示，本場比賽球隊展現出強悍的防守氣勢，在籃板方便鞏固的很好，本日攻下全隊最高的錢肯尼也提到，夢想家很多球員都有優異的得分能力，也能較不受制於對手的戰術計畫，談到今日表現，他表示，如同往常一般，上了場不管攻防兩端，就是認真做好教練交代的事，整場保持積極的態度迎戰！

夢想家成軍已邁入第5年，今年主場移師至台中洲際迷你蛋，本次主題周推出「C-TOWN」，口號中的C除代表彰化（Changhua）、台中（TaiChung），更意指大中部地區（Central Taiwan），球團也因應主題週推出相關系列商品，其中以「C-TOWN」城市版限量球衣與同款球衣扭蛋最為熱銷，此外，環廊區也設有大中部地區專屬的打卡區域以及多項互動遊戲，體驗結束後更可獲得夢想家的限定春聯，大獲球迷好評！