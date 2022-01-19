110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級第三階段預賽，衛冕軍世新大學19日以128比66輕取台灣體大，本季預賽笑納9連勝，跨3季已創32連勝紀錄，隊史新猷不斷翻新，尋求3連霸，看似逐漸加溫。

此役世新6名球員得分上雙位數，外援伊思尤瑪、延畢射手陳育緹雙破20分，伊思尤瑪21分、19籃板，7度「雙十」，陳育緹兩分7投中7命中率百分百，攻下20分，陣中姊妹檔的妹妹大二後衛李盈潔，則是三分球4投中3飆19分，雙創UBA生涯新高，個人連3場及開季迄今9戰第6場上雙，成為板凳席上的新亮點。

出身JHBL名校苗栗大倫國中的李盈潔，108學年度從HBL勁旅南山高中畢業後，一般認為應會跟著107學年度HBL冠軍賽MVP姊姊李吟娸的腳步、也進台灣師大，但李吟娸由台師大轉學到世新、再從大一唸起，妹妹跟進，109學年度世新另一對姊妹檔成型，取代打完108學年度且順利幫世新拿隊史首冠後，轉進WSBL台元女籃的羅培甄、羅培儀，讓世新連兩季不缺姊妹檔。

李家姊妹同樣從板凳出發，努力為球隊勝利做出貢獻，李盈潔表示：「教練、學姊、隊友跟姊姊一直鼓勵我，我的定位也很清楚，就是得分後衛，機會來了不猶豫，果斷出手，且愈有信心。」場上偶爾能跟姊姊並肩作戰，她說：「已有好幾次同時上場，姊姊是固定控衛，負責組織、掌控節奏，我倆默契還在，幾次接到她傳球，沒想太多，就大膽投籃。」

台灣體大本階段2連敗，預賽累計5勝4敗，還有拚連兩季6強機會，但最後兩戰對北市大、文化都是硬戰，延畢前鋒杜亭萱拿21分全隊最多，也是台體本戰唯一得分雙位數，另完成5次抄截、達成UBA生涯100抄截里程碑，她透露，如無意外，畢業後應會投入WSBL選秀。

世新大學伊思尤瑪守護球隊禁區。（大專體總提供）