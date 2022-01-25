台灣藝術大學建校60多年，可以供體育活動使用的室內場館，終於在2020年12月落成，這座耗資進6億元台幣的多功能活動中心，讓UBA大專籃球賽事首度前進台藝大校園，隊史首次成為UBA主場的台藝大，24日在歷史性的第一天壓軸戰98比62擊退台灣大學，繼88學年度預賽雙方首度交手後，時隔22年拿下對戰2連勝，也是球隊在110學年富邦人壽UBA公開男一級預賽重要的第8勝，累計8勝3敗更接近8強。

22年前的88學年度，台大首拚一級，當時整季1勝6敗排第9，唯一勝是77比74贏靜宜大學，但預賽輸台藝大，之後台大轉戰二級，本季才又重返一級，這回再逢台藝又是客場作戰，踢館難度超高，台大本季預賽跨階段6連敗，累計1勝11敗，接下來兩戰逢僑光科大、台中科大，必須都贏才可能保級。

目前8勝3敗的台藝，暫與義守、萬能並列第4，後方的台師、高師、國體同為6勝5敗，各還有3戰，但對戰都輸給台藝，輔大雖贏台藝，但現在5勝6敗，要超越台藝有難度，台藝睽違5年重返8強很有機會。

台藝大教練葛記豪說，依作戰計畫，對台大這戰一定得先拿下，湊足晉級的第8勝，後3場再抓萬能、文化、中原，目標是先晉8、再拚4。

台藝大「一哥」曹薰襄說：「這是我第一次披台藝戰袍打主場，也是最後一次，因為本季結束後我計畫投入職籃選秀，所以很珍惜這4場主場，肯定要助隊以4連勝寫下最完美的句點。」

第1節34比12，台藝大早早鎖定勝局，外援阿拉薩23分、11籃板「雙十」，何柏勳16分、余維豪13分，周日騰10分、7籃板、6助攻、3抄截；台大徐子惇貢獻17分、蔡秉杰11分。

台灣藝大校長陳志誠(中)開球。(大專體總提供)

台灣藝大曹薰襄(左)。(大專體總提供)