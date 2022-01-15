澎湖又見囂張「暴力棒球隊」，短短3個月內接連發生兩起惡少手持球棒砸車案件；無獨有偶都發生在同一地點，被砸的都是百萬名車，其中范嫌還同時涉及兩案。

澎湖縣馬公警分局指出，14日凌晨接獲民眾報案，馬公市東文里文山路溫極殿旁巷道發現一輛黑色寶馬轎車被砸，車子的前擋、後擋風玻璃、後視鏡、車燈及車身都被砸，歹徒迅速逃離現場，也沒有遺留犯罪工具。

警方成立專案小組，調閱鄰近監視器赫然發現14日清晨6時許，一輛車子開至現場停靠巷口，一名男子下車手持球棒猛力砸打車窗玻璃，全程短短約5分鐘後隨即跳上車離開。

暴力棒球隊囂張猖狂，居然在上午9時許又再次重返現場，另一名男子從巷道另一個方向走來又持球棒猛砸這輛寶馬轎車，這次出手更狠整輛車全砸一圈，然後乘坐接應的車子離去。

警方過濾錄影監視器及查訪周邊住戶鎖定涉案逃逸人車，立即向澎湖地檢署聲請拘票，連夜將砸車涉案的范嫌、陳嫌2人及接應男子拘提到案。

被砸車主一直不出面也不報案，警方遲遲無法釐清真正肇事原因；初步偵訊嫌犯僅供稱是看不慣車主平日自恃老大模樣，一時情緒激憤砸車出氣。

偵辦過程警方驚見涉案的范嫌正是去年11月底也涉嫌另一起暴力砸車案件；當天凌晨4時許20多名惡少分乘多輛汽車至文山路砸車後呼嘯離去，路旁一輛白色賓士轎車的所有玻璃全毀，現場還殘留斷裂的木棒球棍。

當時案發深夜時刻，巨大聲響震驚附近住戶，一群歹徒狂妄叫囂聲嚇人，民眾害怕緊急報警求助。