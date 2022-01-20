大陸央視網評微信公號20日報導，近日陝西咸陽彬州的李某因為在村民的通知群裡，提醒了一句：「打完疫苗不能直接做核酸，否則就是陽性，核酸後打疫苗不影響，切記切記！！！」結果，彬州警方將此定性為涉疫謠言案，認定李某的言論嚴重影響了疫苗接種工作，並依據大陸《治安管理處罰法》，對李某作出了罰款500元處罰決定，還在官方微博上曬出了李某某手拿「畫押」過的認錯書的照片。

在輿論的壓力之下，彬州警方撤銷此前涉疫謠言案處罰決定，「已向當事人賠禮道歉，退還罰款，並對相關責任人啟動問責程式」。

報導稱，其實，之前多地疾控部門已反復提示，接種新冠疫苗後，需要在48小時之後再進行核酸檢測，李某某在群裏的提醒根本沒有說錯什麼，更談不上謠言。

但令人遺憾的是，當地警方認定謠言時，不是以事實、科學作為依據，而是憑著某種「直覺」，覺得不那麼「正能量」，就輕易定為「謠言」，繼而做出嚴苛處罰。

報導強調，執法者應明白，在做出關乎公民個人尊嚴、法律公正性的行政處罰時，理當對所謂傳言的真實性、當事人傳播時的主觀動機、客觀社會危害性等做出全面調查後再「興師問罪」。我們需要打擊的是有社會危害性的謠言，而不是不讓人說話。

報導認為，網路不是法外之地，但是動用警權，特別是開展刑事調查打擊謠言的同時，也要對公民正常發言，乃至有爭議的表達，留下空間，精準區別表達不嚴謹和蓄意造謠、情緒過激和惡意侮辱。

行使公權者當有敬畏之心：敬畏法律，敬畏民心，戒慎恐懼，謙卑自牧。對於有爭議的表達，對刺耳的批評，公權機關不能第一反應就是「罰不罰」「抓不抓」，而應是：這個話「對不對」？老百姓的怨氣打哪裡來？「糙話」背後有沒有不糙的道理？

報導強調，尤其在防控疫情的特殊期間，執法需要雷厲風行、果斷處置，但也要防止反應過度，把民間正常的意見回饋、爭議乃至科普當成謠言、尋釁滋事來處罰。

報導認為，這次，彬州警方能積極傾聽網友的呼聲，主動認錯改正，向當事人賠禮道歉，並承諾啟動問責程序，這體現了人民警察實事求是的工作態度。

報導提醒，問責不是應對輿論的公關技術，而是人民公安的人民性的本質要求：對人民負責，受人民監督。問責就得真問責，做到懲前毖後、治病救人，問責一個、教育一片，積極消除這起「科普被當成謠言」的案件的負面影響，不能不疼不癢，雨過地皮濕，更不能是「緩兵之計」，成半拉子工程。唯有如此，才能跳出「問責不斷、錯誤常犯」的怪圈。