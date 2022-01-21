大陸央視新聞用戶端21日報導，中共中央日前批准，中央紀委對河南省委前常委、鄭州市委書記徐立毅在河南鄭州「7·20」特大暴雨災害中違紀問題進行了立案審查，決定給予徐立毅黨內嚴重警告處分，由大陸國家監委給予其政務降級處分。

經查，徐立毅作為時任河南省委常委、鄭州市委書記，貫徹落實黨中央、國務院決策部署不力，對河南鄭州「7·20」特大暴雨災害風險認識不足、警惕性不高、防範組織不力，災害發生後統籌領導和應急處置不當，督導檢查和履職盡責不到位，造成嚴重後果和不良影響。徐立毅對鄭州市在災害中暴露出來的相關問題，負有重要領導責任，應予嚴肅問責。

依據《中國共產黨問責條例》《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予徐立毅黨內嚴重警告處分，由國家監委給予其政務降級處分。