新華社21日報導，河南鄭州去年「7·20」特大暴雨災害造成380人死亡失蹤究責，河南省公安機關對涉嫌違法犯罪的8名與涉事地鐵5號線企業人員，立案偵查並依法逮捕。河南省紀檢監察機關按照幹部管理許可權，依規依紀依法對災害中涉嫌違紀違法的89名公職人員嚴肅問責，其中，時任中共鄭州市委書記徐立毅、鄭州市委副書記兼市長侯紅，雙雙予以黨內嚴重警告、政務降級處分。

鄭州地鐵集團有限公司地鐵5號線五龍口站停車場建設工程設計專案負責人魏平安、北京城建設計發展集團股份有限公司鄭州地鐵5號線項目負責人汪鵬、河南五建建設集團有限公司南四環專案部指揮長郭文勝等8人涉嫌工程重大安全事故罪、重大責任事故罪，被公安機關立案偵查並依法逮捕。

鄭州市應急管理局黨委書記、局長任立公，鄭州地鐵集團有限公司副總經理、總工程師、技術管理部部長趙運臣，鄭州市工程品質監督站軌道交通科副科長孫紅亮等3名公職人員因涉嫌嚴重違紀違法被紀檢監察機關立案審查調查並採取留置措施。

同時，河南省對特大暴雨災害中存在失職失責問題的鄭州市、滎陽市、鞏義市、新密市、登封市、二七區、金水區黨委政府及應急管理、水利、城市管理、交通運輸、城鄉建設、公安交管等部門86名公職人員進行了嚴肅問責。

其中，給予鄭州市委副書記、市長侯紅黨內嚴重警告、政務降級處分，給予鄭州市政府黨組成員、副市長吳福民撤銷黨內職務、政務撤職處分，給予鄭州市政府黨組成員、副市長李喜安、陳宏偉政務記大過處分。對其他相關責任人，也分別給予黨紀政務處分或誡勉等問責處理。