中央紀委國家監委網站12日通報，據湖北省紀委監委消息：日前經湖北省委批准，湖北省紀委監委對襄陽市人大常委會前黨組成員、副主任葛秀全串供堵口、偽造證據，嚴重違紀違法問題立案審查調查。經湖北省紀委常委會會議研究，並報湖北省委批准，決定給予葛秀全開除黨籍處分；由省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

經查，葛秀全違反政治紀律，串供堵口、偽造證據，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規收受禮金、消費卡；違反組織紀律，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中，為他人謀取利益並收受財物。違反國家法律法規，利用職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大。徇私舞弊，濫用職權，違規批准企業申報專項補貼資金，致使公共財產損失遭受重大損失，涉嫌濫用職權罪。

葛秀全身為中共黨員領導幹部，喪失理想信念，背棄初心使命，對中共不忠誠、不老實，以權謀私，收受賄賂，且在中共十八大後不收斂、不收手，嚴重違反黨的紀律和國家法律，構成職務違法並涉嫌職務犯罪。依據《中國共產黨紀律處分條例》大陸《監察法》《公職人員政務處分法》等有關規定，經湖北省紀委常委會會議研究，並報湖北省委批准，決定給予葛秀全開除黨籍處分；由省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。