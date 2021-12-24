據中共中央紀委、大陸國家監委官網今天（12月24日）消息，自12月4日巴基斯坦航班境外輸入新冠肺炎疫情以來，西安市已經組織紀檢監察幹部開展監督檢查15輪次，檢查關鍵點位1348個，現場發現並督促整改問題203個，追責問責疫情防控不力基層黨組織和單位4個，處理相關責任人26名，通報曝光2起14人。

據瞭解，本輪疫情發生後，西安市紀委監委及時成立了疫情防控監督檢查工作領導小組，由主要負責人任組長，全面統籌協調全市紀檢監察機關監督檢查工作。領導小組下設8個監督檢查組，對聯繫單位進行常態化檢查和重點抽查。同時，該市要求各區縣紀委監委、派出各開發區紀檢監察工委抽調人員，成立相應機構，同步開展監督檢查工作。目前，全市2400餘名紀檢監察幹部，除1人集中隔離、28人居家隔離以外，全部奮戰在監督一線。

「突出重點，才能有的放矢。」西安市紀委監委黨風政風監督室負責人表示，該市8個監督檢查組採取明察暗訪、實地查看、談話訪談、督促核實等方式，緊盯中高風險地區、隔離社區酒店、學校商超、交通關卡點、藥店醫院和核酸檢測點位等重點場所防控措施落實情況，持續加大監督檢查力度。

針對檢查發現的個別單位核酸檢測組織不嚴密、樣本送檢不及時、檢測樣品調度不精準等問題，要求各區縣和開發區確定1名區縣級領導幹部具體負責核酸檢測採樣和轉運工作，確保每2小時送檢1次；各區縣和開發區紀檢監察機關對各自轄區採樣點分片包抓，確保監督檢查全覆蓋；抽調31名紀檢監察幹部入駐19家第三方核酸檢測實驗室開展監督檢查，確保樣本檢測始終處於穩定高效狀態；成立2個機動檢查組，定期對省市疫情防控指揮部指出的重點問題整改情況進行監督檢查。

「對在疫情防控工作中不擔當、不作為，推諉扯皮、消極應付等形式主義官僚主義問題嚴肅查處、精準問責、及時曝光，進一步嚴明疫情防控紀律，壓緊壓實各方責任。」西安市紀委監委相關負責人表示，對在前期常態化疫情防控過程中，思想重視程度不夠、主體責任落實不到位、相關制度執行不嚴格、內部管理混亂等原因造成境外隔離酒店出現專班工作人員感染新冠肺炎問題，市紀委監委經調查核實，已給予10名責任人黨紀政務處分或組織處理，並在全市範圍內進行通報。同時，針對某區疫情防控指揮部在疫情防控中，流調、管控工作銜接不順暢、不同步，導致密接人員不能及時管控到位等問題，給予該區疫情防控指揮部4名責任人政務處分或組織處理。