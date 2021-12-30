自政府開放赴大陸探親以來，台灣民眾赴大陸旅遊經商日益普遍，扁政府時期更有上百萬台灣民眾移居大陸之說。然而，根據行政院主計總處最新公布的數據，2020年台灣民眾赴海外工作人數來到歷史新低，只有50.1萬人，較2019年減少23.8萬人，其中赴東南亞工作人數減少約3.4萬人，赴美國人數減少1.5萬人，赴大陸地區人數減少15.3萬人，全年赴大陸工作人數24.2萬人，首次低於全體赴海外工作人數五成。在赴大陸工作的各年齡層中，15-29歲赴大陸者減少45.9%，居各年齡層之冠。

同樣受到疫情因素影響，這兩年來台大陸民眾人數劇減，來台居留的大陸配偶，去年有6000人左右，是自2004年以來首次單一年度居留人數跌破萬人，今年再跌到4200人左右。去年大陸來台專業交流和商務交流者尚有1000人和8400人左右，但絕大多數是一月疫情尚未爆發時來台，且較前年9萬和10萬人大幅減少，今年到10月底，專業交流和商務交流來台減到只有50人和672人。

不可諱言，兩岸交流最初雖來自親情召喚，到後來形成滾滾洪流，則是經貿往來，且兩岸都由此獲利。對台灣來說，大陸和香港是台灣最大的貿易順差來源，過去15年貿易順差少則500-600億美金，多則700-800億，去年達到歷史新高的860億美金，今年到10月底已經達到860億美金。同樣的，台商對大陸經濟貢獻卓著，長期的大量投資創造龐大就業機會，台商更是大陸巨額貿易順差的重要貢獻者。2020年大陸對外貿易500強當中，前20名即有8家為台商。

除了商業互利外，兩岸往來還帶來其他的好處。一是因為商業互利帶來的潤滑作用，一定程度避免兩岸緊張關係升級為激烈衝突。二是通過人員往來促進相互了解，兩個社會間很多隱含的習慣和規則，往往需要通過人與人之間的見面溝通，方能避免誤會。三是通過社會關係建立，創造人與人間的社會連帶，從而在兩股可能對撞的力量間形成緩衝地帶，減緩彼此衝擊的力道。

很遺憾，過去幾年兩岸關係已成為逆全球化風潮的重災區。第一是川普對大陸發動貿易戰，雖有不少台商早已向東南亞分散投資，但基於多年累積的完整生產鏈，主要生產基地還是在大陸，這讓貿易戰下的台商陷入困境。再來是新冠疫情後，工業總會曾做過調查，發現當時很多廠商都面臨營運衰退、產能恢復有限，也打算要減產或回台灣。經過這兩波衝擊，台商對大陸投資雖然顯著下降，但兩岸貿易互賴關係沒有根本改變。

然而，兩岸本來頻繁的人員往來，卻因疫情而斷崖式下降。當人員相互訪問減少，兩個社會對於對方的理解只能從自己的邏輯理解，如此造成任何負面訊息都很有可能被對方放大解讀，甚至正面訊息也可能被錯誤解讀，成為催生惡意螺旋上升的訊息環境。

同時，當兩個社會的社會連帶降低，缺乏拉近彼此距離的社會誘因，對於彼此敵視行為缺乏相應的社會懲罰機制，如此更容易放任惡意螺旋上升。換句話說，缺乏人員往來的商業往來，不但商業往來的緩衝功能受到侷限，更有可能改變商業往來所需要的社會條件，讓兩岸經貿猶如建在沙灘的大廈，難以抵抗狂風巨浪。

兩岸雖長期對峙，但過去三十餘年由綿密人際往來所形成的緩衝地帶，和兩岸間走向相對和平穩定相輔相成。面對尚未可知的疫情變化，兩岸的執政者都需要有更大的勇氣、更大的的承擔勇於打開既有限制，為兩岸人員的移動提供更好的保障、更便利的管道。即使疫情帶來很多難以克服的障礙，也應該要杜絕歧視，和法令上對人員來往的不必要限制，更要珍惜和維護這個得之不易的緩衝地帶，不要讓逆全球化的短期風潮，摧毀兩岸長年累積的和平基礎。

（作者為國立台灣大學政治學系教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※