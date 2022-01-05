《商情》進口貨衝擊 國內MIBK報價急跌 15:402022/01/05 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因低價進口貨打壓，國內元月甲基異丁酮MIBK報價大幅調降，平均每公斤跌5元左右，受到大陸市場行情急挫影響，據了解，因去年10月初大陸市場供給缺口擴大，推助現貨報價高漲，華東市場流通價漲至23750人民幣半年高價，同時也促使廠家新產能滿載，而實際需求有限，致市場呈現供過於求現象，故現貨價格大幅回跌，目前華東市場流通價報每噸13150人民幣，近一個月累跌10%。(商品行情網) 人民幣兌美元中間價5日上調15基點 陸數位人民幣試點版App 上架安卓蘋果商店 #華東 #進口貨 #MIBK #大陸市場 #人民幣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸港觀盤－中國放寬貨幣政策 估恒指低檔有撐 04:102022/01/01 全球財經 外資上周買超485億元 聯電買超5.68萬張最多 13:202022/01/03 財經 韓妝Innisfree大撤店 在陸門市從巔峰緊縮近8成 13:352022/01/03 兩岸 Kindle缺貨關電商疑退出大陸市場 15:292022/01/04 財經 人民幣實質、名目有效匯率 雙創高 04:102021/12/30 全球財經 大陸股匯 2022年開門黑 04:102022/01/05 全球財經 北市捷運總運量 較去年大減64萬人次 04:102022/01/01 焦點要聞 人民幣中間價升61個基點 10:592021/12/30 財經 專家預測 2022大陸經濟增幅高於5％ 04:102022/01/01 產業財經 春節連假吃好料 台北文華東方酒店新春套餐開賣 11:162021/12/29 生活 陸龍頭廠領跌 紙廠淡季提前 04:102022/01/05 產業特刊 財經熱門新聞 快評》陽明海賺千億 只能拿員工餐好棒棒說嘴？ - 財經 台積電6奈米互打！蘇媽不忍了搶發1張照 直球對決英特爾 - 財經 解盲成功！國產新冠藥康復率100％ 國鼎：向美申請EUA - 財經 2千元尾牙獎品送啥最好？網推爆這款：其他都是垃圾 - 財經 手上沒台積電的人機會來了 專家洩這幾檔暴力噴出時間 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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