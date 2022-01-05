因低價進口貨打壓，國內元月甲基異丁酮MIBK報價大幅調降，平均每公斤跌5元左右，受到大陸市場行情急挫影響，據了解，因去年10月初大陸市場供給缺口擴大，推助現貨報價高漲，華東市場流通價漲至23750人民幣半年高價，同時也促使廠家新產能滿載，而實際需求有限，致市場呈現供過於求現象，故現貨價格大幅回跌，目前華東市場流通價報每噸13150人民幣，近一個月累跌10%。(商品行情網)